Nederland bezorgd over Afghanistan, neemt EU-medewerkers op

dinsdag 17 augustus 2021

Bron: D66

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet maakt zich "ernstig zorgen" over Nederlanders in Afghanistan en de situatie van Afghanen die voor Nederland of de bondgenoten hebben gewerkt. Dat schrijven de demissionaire ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) in een brief aan de Tweede Kamer.

De ministers schrijven in hun brief ook dat er afspraken gemaakt zijn met de Europese Unie dat Nederland enkele Afghaanse medewerkers van de EU-delegatie in Kabul en hun gezinnen opneemt. Aan de NAVO heeft Nederland laten weten bereid te zijn lokale medewerkers op te nemen die voor de NAVO werken of gewerkt hebben.

Terug naar boven