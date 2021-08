Spanje en Italië profiteren van aantrekkend toerisme

maandag 16 augustus 2021 , 13:22

Bron: © Nico Visser

ROME/MADRID (ANP) - Vakantielanden Spanje en Italië lijken sneller dan verwacht te herstellen van de coronacrisis. De Zuid-Europese landen profiteren van de versoepeling van de reisbeperkingen, waardoor de belangrijke toerismesector weer op gang is gekomen. Daarnaast helpen ook de omvangrijke Europese economische steunpakketten voor de landen mee.

Economen gepolst door persbureau Bloomberg verwachten in doorsnee dat de landen de sterkste economische groei in veertig jaar zal laten zien dit jaar. In Spanje wordt uitgegaan van 6,2 procent groei dit jaar. In Italië wordt een groei met 5,6 procent voorzien. Dat is respectievelijk 0,3 en 0,6 procentpunt meer dan bij een peiling in juli. Vorig jaar kromp de economie van Italië met bijna 9 procent en die van Spanje met bijna 11 procent als gevolg van de crisis en droogden de toeristenstromen voor een groot deel op.

Naast het aantrekkende toerisme jaagt ook de steun uit Brussel de groei aan. Italië krijgt daarbij meer dan 191 miljard euro en Spanje ruim 69 miljard euro. De kenners wijzen er overigens wel op dat de schattingen afhankelijk zijn van de voortgang van de vaccinatiecampagnes en de verdere ontwikkelingen rond de Delta-variant van het coronavirus.

