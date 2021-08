Charles Michel: 'veiligheid en terugtrekking diplomatiek personeel Afghanistan belangrijkst'

maandag 16 augustus 2021 , 13:42

Bron: The Council of the European Union

NEW YORK/BRUSSEL (ANP) - De secretaris-generaal van de Verenigde Naties roept de Taliban en anderen in Afghanistan op om levens te sparen en terughoudend te zijn. António Guterres zei dat kort nadat de fundamentalistische beweging de overwinning had uitgeroepen na een ongekend snelle opmars door Afghanistan.

Guterres maande de Taliban de rechten van vrouwen en meisjes te respecteren en humanitaire hulp ongehinderd toe te laten.

Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel liet op Twitter weten dat "vele lessen" zullen worden getrokken uit twintig jaar militaire aanwezigheid die ontaardde in de overhaaste terugtrekking van diplomatiek en ander personeel. Hun veiligheid is nu het belangrijkst, aldus Michel. De Verenigde Staten en andere westerse landen zijn koortsachtig bezig mensen in militaire vliegtuigen weg te krijgen vanaf het vliegveld van Kabul.

