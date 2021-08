Letse grenswachten filmen illegale grensoversteek vanuit Belarus

zaterdag 14 augustus 2021 , 14:06

RIGA (ANP/DPA) - Letse grenswachten hebben gefilmd dat migranten illegaal de grens oversteken vanuit Belarus, geholpen door Belarussische militairen. De Belarussische leider Aleksandr Loekasjenko stuurt de migranten de grens over als tegenactie voor EU sancties tegen het land.

In grote delen van Letland en Litouwen is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de migranten. In 2021 zijn al zeker 350 migranten opgepakt die vanuit Belarus Letland waren binnengekomen. Op vrijdag waren het er 71. In Litouwen zijn nog veel meer mensen aangehouden.

Litouwen is bezig met het bouwen van een grensbarrière om de migrantenstroom tegen te houden. De Europese Unie heeft ook extra geld en spullen toegezegd om de landen te helpen.

Loekasjenko laat de migranten vanuit Afghanistan, Irak en Syrië overkomen en stuurt ze dan de grens over, de EU in. Irak stopte alle vluchten naar Minsk al om die reden.

