Eurostat: Nog steeds extra doden in Europese Unie tijdens coronapandemie

vrijdag 13 augustus 2021 , 14:26

LUXEMBURG (ANP) - Nog steeds is er een verhoogd sterftecijfer in de Europese Unie in deze coronatijd. Het aantal mensen dat overlijdt blijft boven het gemiddelde niveau van de jaren 2016 tot 2019, dus voor de coronapandemie uitbrak. In juni stierven bijna 6 procent meer mensen dan gebruikelijk. Wel is deze zogenoemde oversterfte nu geleidelijk aan het dalen. In april lag die nog bij ruim 20 procent, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

De hoogste waarde sinds de corona-uitbraak werd in november 2020 opgetekend met 40 procent. Vervolgens zakte die tot net onder de 6 procent in februari, om in het voorjaar weer te stijgen. In Nederland piekte de oversterfte vorig jaar april met 53,8 procent, om daarna vrijwel steeds onder het Europese gemiddelde te blijven.

Uit de voorlopige cijfers blijkt niet hoeveel mensen zijn overleden door een coronabesmetting. Er blijkt echter dat de soms forse stijgingen van de oversterfte in bepaalde landen grotendeels samenvallen met Covid-19-uitbraken daar. De data maken geen onderscheid tussen doodsoorzaak, geslacht of leeftijd.

Terug naar boven