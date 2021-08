Europese Commissie waarschuwt Polen over mediawet

donderdag 12 augustus 2021 , 13:34

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie waarschuwt Polen voor het aannemen van de nieuwe omstreden mediawet. Met de wet, die een populaire regeringskritische zender de kop dreigt te kosten, geeft Polen volgens de commissie een "negatief signaal" af.

Het Poolse parlement stemde woensdagavond een eerste keer in met de wetswijzigingen. Die verbieden dat Poolse media in handen zijn van partijen van buiten Europa. Een van de belangrijkste overgebleven kritische stemmen, televisiezender TVN24, is eigendom van het Amerikaanse Discovery. Na behandeling in de senaat volgt nog een tweede stemming.

"Sterke democratieën binden niet de strijd aan met een pluriforme pers en diversiteit aan meningen, maar verwelkomen die", twittert verantwoordelijk Eurocommissaris Věra Jourová. Ze gebruikt de hashtag #lexTVN, waarmee tegenstanders van de wet duidelijk willen maken dat die specifiek gericht is tegen TVN.

De commissie is al langer bezorgd om de persvrijheid in vooral Hongarije en Polen. Zij begon tegen de regering in Boedapest bijvoorbeeld een strafprocedure die haar voor de Europese rechter kan brengen. Maar dat kan pas zodra een wet officieel is ingevoerd.

