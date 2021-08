Brussel stuurt 36,7 miljoen euro aan noodhulp naar Litouwen

woensdag 11 augustus 2021 , 13:21

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie stelt 36,7 miljoen euro ter beschikking aan Litouwen als noodsteun bij de opvang van "het uitzonderlijk hoog aantal mensen" dat vanuit buurland Belarus illegaal de grens met het EU-land oversteekt. Het geld is onder meer bestemd voor isolatiefaciliteiten in verband met Covid-19 en vaccins, voedsel, kleding en medicijnen.

Litouwen wordt overstroomd door migranten sinds het regime in Belarus hen geen strobreed in de weg meer legt en zelfs aanmoedigt de grens met de EU over te steken. Zo nemen president Aleksandr Loekasjenko en zijn volgers naar verluidt wraak op Europa dat sancties heeft ingesteld tegen het bewind vanwege het gewelddadige optreden tegen politieke tegenstanders. Ook Letland en Polen zien steeds meer illegalen vanuit Belarus komen.

Inmiddels heeft de EU de aanwezigheid van kust- en grenswacht Frontex in het gebied opgevoerd. Het Litouwse parlement is akkoord gegaan met de bouw van een 4 meter hoog hek met prikkeldraad over ruim 500 kilometer langs de grens met Belarus om de illegalen tegen te houden. Letland riep voor de grensgebieden de noodtoestand uit. Dit jaar zijn al ruim 4000 mensen illegaal Litouwen binnengekomen, vergeleken met 74 in totaal in 2020. De migranten komen vooral uit Afrika en Irak. De Iraakse regering heeft inmiddels beloofd de vluchten naar Minsk door nationale maatschappijen op te schorten.

Het geld uit Brussel zal ook worden gebruikt om de teams te versterken die slachtoffers van mensenhandel proberen op te sporen, evenals vluchtelingen die recht op internationale bescherming hebben.

