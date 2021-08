Baltische staten in verzet tegen toevloed migranten

woensdag 11 augustus 2021 , 8:02

VILNIUS (ANP/RTR) - De Baltische staten Litouwen en Letland nemen maatregelen tegen de toevloed aan migranten die ongehinderd uit het buurland Belarus komen. Het Litouwse parlement ging akkoord met een hek om de illegalen tegen te houden. Letland riep voor de grensgebieden de noodtoestand uit.

De twee lidstaten van de Europese Unie reageren daarmee op de stap van het regime in Belarus om migranten geen strobreed in de weg te leggen. De dictatuur van president Loekasjenko wil zo wraak nemen op Europa, aldus Letten en Litouwers. De unie legde strafmaatregelen op aan het Belarussische bewind voor het gewelddadige optreden tegen politieke tegenstanders. Belarus zou als vergelding migranten aanmoedigen illegaal de grens over te steken om Europese staten onder druk te zetten de sancties ongedaan te maken.

Volgens Polen, dat ook meer illegalen uit Belarus ziet, neemt het regime in Minsk ook revanche voor het besluit van Warschau om onderdak te bieden aan de gevluchte Belarussische atlete Kristina Tsimanoeskaja. Die weigerde naar huis terug te keren van de Olympische Spelen in Tokio.

De migranten komen vooral uit Afrika en het Midden-Oosten (Irak). In Litouwen wordt nu een 4 meter hoog metalen hek met prikkeldraad gebouwd over ruim 500 kilometer van de 670 km lange grens met Belarus. "Zonder deze fysieke barrière is het onmogelijk om onze grenzen te beschermen, dat is heel duidelijk", aldus binnenlandminister Bilotaite.

De strijdkrachten mogen voortaan samen met grenswachten langs de grens patrouilleren en mensen terugsturen die illegaal zijn overgestoken. Wie asiel wil aanvragen, moet dat doen bij een officiële grensovergang of bij een ambassade. Dit jaar zijn al ruim 4000 mensen illegaal Litouwen binnengekomen, vergeleken met 74 in totaal in 2020.

Door de noodtoestand in buurland Letland kunnen leger en politie de grenswachten ondersteunen. Ze mogen geweld gebruiken als illegalen weigeren terug te keren. Tot nu toe werden dit jaar ruim 340 mensen aangehouden.

