Coalitiepartijen: nu geen Afghaanse asielzoekers terugsturen

dinsdag 10 augustus 2021 , 18:03

DEN HAAG (ANP) - Nederland moet voorlopig geen Afghaanse asielzoekers meer gedwongen uitzetten naar hun thuisland. Dat vinden regeringspartijen D66, ChristenUnie en CDA.

De Taliban is bezig aan een opmars in Afghanistan, waardoor de veiligheidssituatie snel verslechtert. Nederland en vijf andere Europese landen drongen er deze week evenwel op aan om de mogelijkheid van gedwongen uitzettingen te behouden.

De Nederlandse ambassadeur in de Afghaanse hoofdstad Kabul en zeven andere EU-gezanten daar dringen er bij hun hoofdsteden juist op aan voorlopig geen mensen terug te sturen, meldde het Duitse persbureau DPA dinsdag.

De Nederlandse overheid is momenteel een nieuwe inschatting van de situatie in Afghanistan aan het maken, maar die wordt pas in oktober verwacht. D66 en CU willen van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) weten of dat niet sneller kan. Totdat dat zogeheten ambtsbericht er is, zou er een vertrekmoratorium naar Afghanistan moeten komen, vinden Tweede Kamerleden Hanneke van der Werf (D66) en Don Ceder (CU).

Ook het CDA maakt zich zorgen. "Zolang er onzekerheid is over de veiligheidssituatie is het verstandig nu geen mensen uit te zetten naar Afghanistan", stelt Kamerlid Anne Kuik.

Het ministerie liet maandag weten dat er het afgelopen half jaar geen gedwongen uitzettingen naar Afghanistan plaatsvonden, en er momenteel ook niets staat gepland.

