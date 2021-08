Wereld maakt zich na publicatie IPCC-rapport op voor klimaattop

maandag 9 augustus 2021 , 12:33

Bron: European Commission

GLASGOW (ANP) - De publicatie van het klimaatrapport van VN-panel IPCC zorgt wereldwijd voor bezorgde reacties. Landen kunnen over ongeveer drie maanden laten zien of ze die bezorgdheid willen vertalen naar een strenger klimaatbeleid. Dan wordt de grote klimaatconferentie COP26 gehouden in het Britse Glasgow.

De klimaattop begint op 31 oktober en duurt tot 12 november. Er reizen dan delegaties van over de hele wereld naar het Verenigd Koninkrijk om te overleggen over klimaat. Britse media schrijven dat wereldleiders en duizenden gedelegeerden worden verwacht. Ook komen doorgaans activisten en belangenorganisaties op zo'n top af.

"COP26 moet het moment zijn dat de wereld 'genoeg' zegt", schreef eurocommissaris Frans Timmermans alvast op Twitter. De Britse premier Boris Johnson noemde de aankomende top "cruciaal" en sprak de hoop uit dat het IPCC-rapport een "wake-upcall" voor de wereld is.

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen precies naar Glasgow zullen afreizen. De organisatoren verklaarden in juni dat gedelegeerden ook worden toegelaten als ze niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Zo moet worden voorkomen dat landen die maar beperkt toegang tot vaccins straks niet zijn vertegenwoordigd.

