Timmermans na klimaatrapport: de wereld moet nu zeggen dat het genoeg is

BRUSSEL (ANP) - Het nieuwste VN-klimaatrapport toont aan hoe "immens dringend" de strijd tegen klimaatverandering is, zegt Eurocommissaris Frans Timmermans. Aan die strijd moet de hele wereld meedoen. Bovendien moeten maatregelen worden versneld.

Het is tegelijkertijd nog niet te laat om te beletten dat we iedere greep op de klimaatverandering verliezen, denkt Timmermans, die klimaatbeleid onder zijn hoede heeft. De tweede man van de Europese Commissie waarschuwt al langer voor moedeloosheid, waarvan het klimaat volgens hem meer te duchten heeft dan van scepsis over klimaatverandering.

Op de volgende klimaattop komend najaar moet de wereld uitspreken dat het genoeg is geweest, twitterde Timmermans na het uitkomen van het rapport van VN-klimaatpanel IPCC. Om nog op tijd te zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot de afgesproken 1,5 graad moeten "we resoluut en eensgezind handelen".

De EU heeft zich ten doel gesteld om uiterlijk 2050 niet langer met de uitstoot van CO2 bij te dragen aan de klimaatverandering. Vorige maand heeft Brussel plannen gepresenteerd om dat doel te halen. Zo mogen binnen veertien jaar alleen nog stekkerauto's worden verkocht. "Maar dit is een mondiale crisis: om de 1,5 graad binnen bereik te houden is het nodig in heel de wereld onder de streep geen CO2 meer uit te stoten en het beleid om daar te geraken sneller in te voeren."

