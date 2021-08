State of the Union 2021 op de planning voor 13 september

maandag 9 augustus 2021 , 11:45

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - Op maandag 13 september zal de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, haar jaarlijkse 'State of the Union' uitspreken. Dat zal zij doen tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement, die loopt van 13 tot en met 16 september in Straatsburg. Traditie is dat het Parlement daarna over de rede van de Commissievoorzitter debatteert.

De State of the Union is grofweg te vergelijken met de Troonrede in Nederland. Op deze 'Europese Prinsjesdag' maakt de Commissie bekend hoe de balans is wat betreft de Unie als geheel, en haar werkprogramma specifiek. De eerste State of the Union werd gegeven door Commissievoorzitter José Manuel Barroso in 2010. Sindsdien werd met uitzondering van verkiezingsjaren 2014 en 2019 elk jaar een toespraak gegeven.

Vorig jaar draaide de State of the Union van Von der Leyen vooral om de coronacrisis en de zes vastgestelde prioriteiten van de Commissie voor de periode 2019-2024. Het is te verwachten dat het herstel uit de coronacrisis, en het bijhorende Europese herstelfonds, ook dit jaar de rede zullen beheersen. Daarnaast zullen ook onderwerpen als de Green Deal, de digitale toekomst van de Europese Unie, de positie van Europa in de wereld en de rechtsstaat ongetwijfeld aan bod komen.

Bron: Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland

Terug naar boven