Europees Parlement weer open voor bezoekers

vrijdag 6 augustus 2021 , 11:31

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Parlement is weer open voor bezoekers. In verband met het coronavirus was het EP lange tijd gesloten voor visite, maar door getroffen veiligheidsmaatregelen is het nu weer mogelijk.

De heropening geldt zowel voor het EP in Brussel als in Straatsburg, waar het Louise Weiss-gebouw weer bezocht kan worden. In Brussel kan onder meer het Parlamentarium bezocht worden. Daarnaast is ook de grote vergaderzaal en het Huis van de Europese geschiedenis open voor bezoekers.

Bron: Europees Parlement

Terug naar boven