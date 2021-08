Europese Commissie sluit contract voor Novavax-vaccins

woensdag 4 augustus 2021 , 16:03

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft een contract afgesloten voor het Covid-19-vaccin van het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Novavax. Het vaccin is nog niet door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) goedgekeurd. Volgens commissievoorzitter Ursula von der Leyen is onder meer voor Novavax gekozen omdat het bedrijf al "met succes zijn vaccin test op bescherming tegen nieuwe varianten die zich verspreiden in Europa."

De lidstaten kunnen naar verwachting vanaf eind dit jaar in totaal 100 miljoen doses bestellen, en er bestaat in het contract nog een optie voor 100 miljoen doses tot in 2022. Vooropgesteld dat het vaccin als "veilig en effectief" wordt beoordeeld door het EMA, meldt het dagelijks EU-bestuur. Het heeft sinds de uitbraak van de coronapandemie namens de EU-landen eerder al zes leveringscontracten gesloten met vier verschillende bedrijven.

Novavax gebruikt eenzelfde technologie voor zijn vaccins als Pfizer/BioNTech en Moderna, die succesvoller lijken te zijn dan die van de andere twee door EMA goedgekeurde vaccins, van AstraZeneca en van Janssen (Johnson & Johnson).

