EU belooft meer steun aan Litouwen in aanpak migrantenstroom

dinsdag 3 augustus 2021 , 14:00

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - De EU heeft maandag beloofd extra maatregelen te financieren om Litouwen te helpen het hoofd te bieden aan het grote aantal migranten dat illegaal het land binnenkomt. Dat zei Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson tijdens een persconferentie in Vilnius naar aanleiding van de oproep van de Litouwse president Gitanas Nauseda aan de EU tot een solidaire aanpak van het migratieprobleem in het land.

Sinds het begin van dit jaar staken al ruim 3800 migranten uit het Midden-Oosten en Afrika de grens tussen Belarus en Litouwen over, vergeleken met slechts 74 in heel 2020. Zowel Brussel en Vilnius beweren dat buurland Belarus onder leiding van Loekasjenko de migranten als wapen inzet als vergelding tegen de Europese Unie die sancties tegen de Belarussische dictatuur heeft ingesteld. Loekasjenko ontkent echter het gebruik van migranten voor politieke druk maar waarschuwde ook dat Belarus niet van plan is de stromen te stoppen.

De afgelopen weken heeft het EU-grensagentschap Frontex al extra grenswachten en uitrusting naar Litouwen gestuurd. Johansson zei nu dat de EU klaar is om extra maatregelen te financieren. Ze beloofde ook om intensiever samen te werken met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Josep Borrell, om de vluchten naar Belarus te stoppen en om migranten terug te sturen die niet in aanmerking komen om in de EU te blijven.

Litouwen is ondertussen begonnen met de bouw van een hek langs de bijna zeshonderd kilometer lange grens met Belarus om de grensoverschrijdingen te bemoeilijken. Normaal gesproken wordt er geen EU-geld verstrekt voor het bouwen van muren, maar de Litouwse premier Ingrida Šimonytė zei hier in ieder geval mee door te gaan.

De komende weken zullen de ministers van Binnenlandse Zaken van de EU naar verwachting een informele bijeenkomst houden om de situatie te bespreken en naar verdere maatregelen te kijken.

Bron: Politico, de Volkskrant

