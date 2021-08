Poolse uitspraak over nationaal en EU-recht weer uitgesteld

dinsdag 3 augustus 2021 , 11:38

Bron: European Commission

WARSCHAU (ANP) - Een zeer gevoelige uitspraak van het Poolse hooggerechtshof over de positie van nationaal en EU-recht is opnieuw uitgesteld. De zitting staat nu gepland op 31 augustus. Het proces wordt gezien als de grootste uitdaging voor de rechtsorde in de Europese Unie tot nu toe.

Het Poolse hooggerechtshof moet beslissen of het Europees Hof van Justitie het laatste woord heeft in het land, of dat het Poolse recht zwaarder weegt dan het Europese. In veel lidstaten groeit kritiek dat de Europese regelgevers ten onrechte de nationale parlementen en rechterlijke machten overvleugelen en nauwelijks te controleren zijn. Het was een belangrijke reden voor veel Britten om vijf jaar geleden voor het vertrek uit de Europese Unie te stemmen

Het hoogste Poolse hof oordeelde eerder in een vergelijkbare zaak dat een uitspraak van het Europees hof in strijd was met de Poolse grondwet. De uitspraak die eind augustus wordt verwacht, is algemener van aard. Daarin moet het hof beslissen of het nationale recht voorrang heeft boven het Europese recht.

De conservatieve Poolse regering, die over een grote meerderheid in het parlement beschikt, ligt in de clinch met de Europese Commissie en het Europese Hof van Justitie over met name hervormingen van de rechterlijke macht in Polen. Brussel eist dat Polen die terugdraait en dreigt met het korten op EU-subsidies voor Polen.

