Europese Commissie start onderzoek overname Kustomer door Facebook

maandag 2 augustus 2021 , 16:19

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek begonnen naar de voorgenomen overname door Facebook van Kustomer, dat bedrijven helpt bij digitale klantenservice. Het dagelijks EU-bestuur is "bezorgd" dat de overname de concurrentie verstoort op de markt voor zogeheten CRM-software, laat ze weten. Dat zijn systemen die klantgegevens helpen beheren en verkoopmanagement ondersteunen.

Ook vreest de commissie dat de overname de marktpositie van Facebook op het gebied van zogeheten online-display-advertenties, zoals banners, mogelijk te veel versterkt, omdat het Amerikaanse internetbedrijf al beschikt over "aanzienlijke hoeveelheden" gegevens waarmee het advertenties op zijn site kan personaliseren.

Vicevoorzitter Margrethe Vestager (Mededinging): "Het is belangrijk om potentieel problematische overnames door ondernemingen die al dominant zijn in bepaalde markten nauwkeurig te bekijken. Dat geldt vooral voor de digitale sector, waar Facebook een leidende positie heeft in zowel online-display-reclame als berichtenkanalen als WhatsApp, Messenger of Instagram. Het doel van ons onderzoek is zeker te zijn dat deze overname niet bedrijven of consumenten zal schaden en dat de data die Facebook krijgt de concurrentie niet vervalsen."

Terug naar boven