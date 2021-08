Vaticaan en San Marino erkennen EU-coronacertificaat

maandag 2 augustus 2021 , 15:17

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - Het Vaticaan en het andere ministaatje San Marino op het Italiaanse schiereiland erkennen het digitaal coronacertificaat van de 27 EU-landen, heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. Dat betekent dat Nederlanders en andere EU-burgers met het certificaat zonder zorgen naar de twee landjes kunnen reizen. De EU-landen erkennen andersom ook het Covid-19-document dat het Vaticaan en San Marino, geen EU-lidstaten, uitgeven voor hun burgers.

Met de certificaten, digitaal of op papier, kunnen de eigenaren via een QR-code aantonen dat ze ofwel volledig tegen Covid-19 zijn gevaccineerd, ofwel recent negatief zijn getest ofwel dat ze hersteld zijn van een coronabesmetting. Eerder erkenden Zwitserland en de EU elkaars certificaten al.

De commissie werkt aan uitbreiding van het certificatensysteem dat sinds 1 juli van kracht is, naar meer niet-EU-landen. "We zetten actief stappen om certificaten uit andere landen te erkennen", zegt EU-commissaris Didier Reynders (Justitie). "Maar de verschillende systemen moeten wel met elkaar verenigbaar zijn. De echtheid, geldigheid en integriteit van een certificaat moeten we kunnen controleren."

