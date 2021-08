Pfizer en Moderna verhogen prijzen voor hun coronavaccins

zondag 1 augustus 2021 , 14:20

BRUSSEL (ANP) - Farmaceuten Pfizer en Moderna hebben volgens de Financial Times de prijzen voor hun coronavaccins verhoogd in nieuwe deals met de Europese Unie. De oude prijs voor een vaccin van Pfizer/BioNTech was 15,50 euro en is nu 19,50 euro, schrijft de Britse zakenkrant. Moderna verhoogde de prijs van 19 euro naar 21,50 euro.

Het gaat in totaal om de levering van 2,1 miljard doses tot begin 2023: 1,8 miljard van Pfizer en 300 miljoen van Moderna.

In mei sloot de Europese Commissie namens de EU-landen een derde contract met Pfizer af. Overeengekomen is de aankoop van 900 miljoen doses van het bestaande Covid-19-vaccin en aangepaste vaccins voor varianten als dat nodig blijkt en die worden goedgekeurd. Het dagelijks EU-bestuur heeft ook een optie op nog eens 900 miljoen vaccins. Zoals met de eerdere contracten is ook deze overeenkomst openbaar gemaakt maar de commissie en de fabrikant houden delen van de voorwaarden geheim, waaronder de prijzen die de unie voor het vaccin betaalt. Het Pfizer-vaccin is een van de duurdere coronavaccins.

Eind juni werd bekend dat de commissie 150 miljoen extra doses van het coronavaccin van het Amerikaanse Moderna heeft gekocht, nadat ze in februari al had getekend voor 150 miljoen doses. Ook daar zijn geen prijzen van bekendgemaakt. Een woordvoerder zegt desgevraagd dat de commissie "nooit commentaar geeft over de prijzen in de vaccincontracten" en hij wil ook niet bevestigen dat de prijzen voor de prikken zijn gestegen. Het ministerie van Volksgezondheid kon de berichtgeving zondag niet bevestigen.

Volgens een bron van de FT gebruiken Pfizer/BioNTech en Moderna hun sterke marktpositie om de prijzen op te drijven. Hun vaccins bieden volgens onderzoeken een hoge bescherming tegen Covid-19. Ook konden zij meteen nadat hun vaccins waren goedgekeurd voldoende doses produceren en snel leveren, terwijl het niet zo vlot liep bij de concurrenten Astra/Zeneca en Johnson & Johnson.

Brussel heeft bij verschillende vaccinmakers al miljarden doses besteld, meer dan genoeg om alle ongeveer 450 miljoen EU-burgers in te enten. Maar mogelijk blijkt het nodig om de prik te herhalen of duiken er virusmutanten op die een extra dosis vergen. Daarop wil de EU voorbereid zijn.

