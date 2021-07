Vragenlijst voor Hongaars referendum over lhbti-wet goedgekeurd

vrijdag 30 juli 2021 , 15:59

BOEDAPEST (ANP/RTR) - Het Hongaarse nationale verkiezingscomité heeft vrijdag de lijst met vragen goedgekeurd voor het referendum over de omstreden lhbti-wet in het land. De wet moet jongeren binnen het onderwijs en in de media afschermen van informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties. Het referendum is onderdeel van wat premier Viktor Orbán een "ideologische oorlog" met de Europese Unie heeft genoemd.

De Hongaren zal worden gevraagd of zij voorstander zijn van het houden van workshops over seksuele geaardheid op scholen zonder toestemming van de ouders, en of zij vinden dat geslachtsveranderingen onder kinderen moeten worden gepromoot. Ook krijgen zij de vraag voorgelegd of "informatie die van invloed zou kunnen zijn op de seksuele geaardheid" zonder enige beperking aan kinderen moet kunnen worden getoond. En of procedures voor geslachtsverandering voor kinderen moeten worden opengesteld.

Orbán kondigde de volksraadpleging eerder deze maand aan, na veel kritiek op de gang van zaken rond de introductie van de wet in Hongarije. De wet werd in juni aangenomen door het parlement en geldt sinds 24 juni. De regering spreekt van een "kinderbeschermingswet", maar volgens critici is de wet discriminerend. De Europese Commissie is vanwege de wetgeving een juridische procedure tegen Hongarije gestart.

Orbán beschouwt de Europese bezwaren als links-liberale dwingelandij gericht tegen een democratisch gekozen conservatieve regering.

