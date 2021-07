EU-hof: immuniteit Catalaanse parlementariërs opgeheven

vrijdag 30 juli 2021 , 15:12

Bron: © European Union, 2018

LUXEMBURG (ANP) - De Europese rechter wijst een verzoek van Europarlementariër Carles Puigdemont af om zijn door het Europees Parlement opgeheven immuniteit op te schorten. Dat geldt ook voor twee oud-ministers van de voormalige minister-president van Catalonië. Volgens het Gerecht van de Europese Unie, onderdeel van het Europees Hof van Justitie, is er geen reden om aan te nemen dat het drietal ineens aan Spanje zal worden overgeleverd.

Madrid wil Puigdemont, Toni Comín en Clara Ponsatí vervolgen wegens het volgens de Spaanse regering in 2017 illegaal organiseren van een referendum over onafhankelijkheid van de regio. Er loopt daarom een Europees arrestatiebevel tegen ze. De politici vluchtten naar België en Schotland en werden in 2019 gekozen in het Europees Parlement. Daardoor kregen ze parlementaire onschendbaarheid en konden ze niet worden vervolgd.

Totdat in maart dit jaar het Europees Parlement instemde met het verzoek van Spanje om hun onschendbaarheid op te heffen. Hierop stapten de drie naar de Europese rechter. In afwachting van diens oordeel kregen de drie hun immuniteit wel tijdelijk weer terug maar nu oordeelt het Gerecht toch anders over de opschorting. De drie hebben ook nog een procedure bij het Gerecht lopen waarin ze om volledige vernietiging van de opgeheven parlementaire onschendbaarheid vragen.

In zowel België als Schotland lopen ook nog juridische procedures die moeten uitwijzen of de autoriteiten gevolg moeten geven aan de Europese aanhoudingsbevelen van het Spaanse gerecht.

