Rechtbank Arnhem-Leeuwarden: Hongaarse chauffeurs moeten Nederlands salaris krijgen

vrijdag 30 juli 2021 , 10:53

Bron: Europese Unie, 2014, foto: Jan-Joseph Stok

DEN HAAG (PDC) - De rechtbank Arnhem-Leeuwarden heeft besloten dat tien Hongaarse vrachtwagenchauffeurs recht hebben op een Nederlands salaris. De chauffeurs kunnen daardoor aanspraak maken op honderdduizenden euro's achterstallig loon.

De rechtbank besloot hiertoe na een jarenlang proces dat in 2011 begon met een onderzoek van vakbond FNV. De chauffeurs werden ingevlogen naar Nederland en moesten vanaf daar voor 2 euro per uur wekenlang rijden. Toen zij hierover hun beklag deden werden zij ontslagen. Nadat de zaak in hoger beroep terug was gestuurd naar het hof van Arnhem-Leeuwarden werden de chauffeurs in het gelijk gesteld.

De zaak heeft potentieel grote gevolgen voor andere buitenlandse werknemers. Door het bestaan van de Schengenzone zijn de salarissen van buitenlandse werknemers een langlopend vraagstuk geworden binnen de EU. De zaak schept hiervoor mogelijk een precedent waardoor het in de toekomst makkelijker wordt voor buitenlandse werknemers om aanspraak te maken op een hoger loon.

Bron: de Volkskrant

