Veel vertrouwen in economie van Europese consument en ondernemer

BRUSSEL (ANP) - Het vertrouwen in de economie van de eurozone is nog nooit zo hoog geweest. Vooral ondernemers zien het positief in, meldt de Europese Commissie. Consumenten werden juist iets minder positief dan een maand eerder.

Die consumenten denken iets minder vaak dat hun financiële situatie in de komende maanden beter wordt en zullen ook minder vaak grote aankopen doen. Dat had onder meer te maken met de opkomst van de Delta-variant van het coronavirus, stellen economen van ING die verder op de oplopende prijzen wijzen.

Grondstoffen worden al een tijdje duurder omdat de economie hard draait nadat er vorig jaar hard juist een enorme terugval was. Steeds meer bedrijven gaan die hogere kosten doorberekenen aan hun afnemers. Uiteindelijk worden daardoor ook de prijzen voor consumenten duurder.

Mogelijk gaat dat in de komende maanden gevolgen hebben voor de economie, maar nu is er nog weinig aan de hand. Zo maakte Zweden bekend dat de economie in het tweede kwartaal 0,9 procent groeide ten opzichte van de voorgaande periode. Daarmee is de krimp van 2020 weer ingelopen.

In Duitsland liep de werkloosheid deze maand sterker terug dan economen hadden voorzien. Daarmee trekt de Duitse arbeidsmarkt wat bij. Het herstel daarvan liep wat achter bij bijvoorbeeld de industriële productie.

