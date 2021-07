EU wil experimenteel coronamedicijn afnemen van GlaxoSmithKline

woensdag 28 juli 2021 , 14:22

Bron: European Union, 2020

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Unie wil tot 220.000 behandelingen afnemen van een experimenteel coronamedicijn van GlaxoSmithKline (GSK). Voor de farmaceut betekent dit een opsteker, aangezien GSK tot nu toe maar een beperkte rol speelde bij de ontwikkeling van coronavaccins en vooral aan de weg probeert te timmeren met medicijnen voor Covid-19.

Sotrovimab, zoals het middel heet, is bedoeld voor de behandeling van coronapatiënten die in een risicocategorie vallen maar milde symptomen vertonen en geen aanvullende zuurstof nodig hebben. Voor de ontwikkeling ervan trok GSK samen op met het Amerikaanse Vir Biotechnology.

Het medicijn wordt momenteel nog beoordeeld door het in Amsterdam gevestigde Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het contract voor de behandelingen is ondertekend door zestien van de 27 EU-lidstaten. Een woordvoerder van de Europese Commissie kon niet zeggen of Nederland daar ook bijzit.

Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. Verantwoordelijk EU-commissaris Stella Kyriakides liet weten dat Brussel zich ervoor inzet om komende maanden ten minste drie nieuwe therapieën voor corona te hebben.

Met GSK gaat het de laatste tijd financieel weer wat beter. Dat komt omdat de druk van de coronapandemie op de ziekenhuizen is afgenomen en er weer 'normale' behandelingen in ziekenhuizen plaatsvinden. Daardoor trekt de vraag naar middelen die zijn gemaakt door GSK weer aan.

Het Britse bedrijf, dat zijn consumentengezondheidstak afsplitst om zich te concentreren op zijn farmaceutische activiteiten, presteerde afgelopen kwartaal beduidend beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Topvrouw Emma Walmsley verwacht dat het "positieve momentum" zich in de tweede helft van het jaar zal voortzetten en dat volgend jaar een "significante prestatieverbetering" zal brengen.

Samen met het Franse Sanofi werkt GSK ook nog aan een nieuw coronavaccin. Dat is nog altijd niet af. Maar de farmaceuten hebben eerder aangegeven goede hoop te hebben dat het vaccin mogelijk nog dit jaar op de markt kan worden gebracht. Het EMA besloot onlangs om komende tijd rechtstreeks mee te kijken met de proeven naar de werking van het vaccin.

Terug naar boven