Maastricht gaststad voor Europese burgertop over 'De Toekomst Van Europa'

woensdag 28 juli 2021 , 14:00

Bron: © Kevin Bergenhenegouwen / PDC

DEN HAAG (PDC) - Het European Institute of Public Administration (EIPA) en Studio Europa van Maastricht University zijn geselecteerd om in Maastricht een Europese burgertop te organiseren in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

De burgertop in Maastricht zal van 14 tot 16 januari in 2022 plaatsvinden, waarbij de thema's de EU in de wereld en migratie aan bod komen. Naast Maastricht zullen er ook burgerpanels georganiseerd worden in Dublin, Florence en Warschau.

De Conferentie over de Toekomst van Europa is een gezamenlijk initiatief van het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie waarbij Europese burgers via een reeks debatten en discussies mee kunnen praten over de toekomst en prioriteiten van de Europese Unie.

Bron: Studio Europa Maastricht

