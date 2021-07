Biden nomineert vertrouweling als EU-ambassadeur

woensdag 28 juli 2021 , 11:49

Bron: Europese Unie, 2016, foto: Cristof Echard

BRUSSEL (ANP) - De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn vertrouweling Mark Gitenstein genomineerd voor de post van ambassadeur bij de Europese Unie. De beoogde benoeming, die nog moet worden goedgekeurd door de Senaat in Washington, wordt in Brussel toegejuicht omdat er al maanden geen officiële EU-ambassadeur op post is. De EU en de VS spraken vorige maand op een top, de eerste sinds 2014, in Brussel af de banden aan te halen na een kille periode onder Bidens voorganger Donald Trump.

Op Twitter verwelkomt de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel de nominatie van Gitenstein door de president. "Er ligt een uitgebreide transatlantische en globale agenda voor ons. We hebben alle hens aan dek nodig en ik kijk ernaar uit met hem samen te werken."

De 74-jarige Gitenstein is advocaat en was tussen 2009 en 2012 ambassadeur in Roemenië, van waaruit zijn grootouders naar de VS emigreerden. Hij zat 18 jaar in de Senaatscommissie voor justitie, waar hij een hechte band kreeg met Biden. Die benoemde hem vorig jaar ook tot adviseur van zijn transitieteam na de door de Democraat gewonnen presidentsverkiezingen.

