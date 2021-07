Poolse rechters nemen afstand van EU-koers Poolse regering

woensdag 28 juli 2021 , 11:00

DEN HAAG (PDC) - Ruim 2000 van de 10.000 rechters in Polen hebben in een verklaring afstand genomen van de confrontatiekoers van de Poolse regering tegen de Europese Unie. Ze beklemtonen hiermee dat Polen arresten van het Europees Hof van Justitie moet accepteren en dat wanneer Polen dit niet doet het land in strijd handelt met de Poolse grondwet.

Begin augustus zal de hoogste Poolse rechter oordelen of het Europees Hof van Justitie het laatste woord heeft in het land, of dat het Poolse recht zwaarder weegt dan het Europees recht. Deze maand deed het Pools constitutioneel hof echter al uitspraak dat Polen arresten en besluiten van het EU-Hof over de rechterlijke organisatie niet meer hoeft op te volgen. Polen zou een uitspraak van het Europees Hof naast zich neer hebben moeten leggen omdat het zou botsen met de Poolse grondwet.

Afgelopen week heeft de Europese Commissie Polen al een ultimatum gesteld over het conflict over de rechtsstaat. Polen moet binnen vier weken de onafhankelijkheid van de tuchtkamer voor rechters verbeteren. Als Polen dit niet doet stapt de Commissie naar het Europees Hof van Justitie om het land een dwangsom op te leggen.

Bron: Het Financieele Dagblad

