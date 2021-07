Von der Leyen: EU bereikt doel met inenting 70 procent volwassenen

dinsdag 27 juli 2021 , 11:16

BRUSSEL (ANP) - Van de ongeveer 366 miljoen volwassen inwoners van de Europese Unie is 70 procent nu ingeënt. "De EU heeft woord gehouden", zegt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in Brussel, verwijzend naar het doel dat het dagelijks EU-bestuur zich had gesteld om 70 procent van de Europese bevolking tegen Covid-19 beschermd te krijgen in juli.

Het betekent dat ongeveer 256 miljoen meerderjarigen in de 27 lidstaten een prik van Pfizer/BioNTech, Moderna of AstraZeneca hebben gekregen. Volgens Von der Leyen is 57 procent volledig gevaccineerd. Ofwel circa 209 miljoen mensen in de EU hebben twee prikken gehad van deze farmaceuten of eentje van het Janssen-vaccin.

De Europese Commissie koopt de vaccins namens de 27 lidstaten in. Aanvankelijk verliepen de leveringen en daardoor de vaccinatiecampagnes in de EU niet zo vlot als gehoopt, maar "het inhaalproces is erg succesvol geweest", aldus Von der Leyen, die van huis uit arts is. "De EU hoort tot de leiders in de wereld."

Brussel blijft nieuwe vaccins inkopen, ook om later zonodig 'oppeppers' te kunnen geven aan gevaccineerden, als extra bescherming tegen mutaties die rondwaren. De EU moet op haar hoede blijven, waarschuwt ze. "De Delta-variant is erg gevaarlijk. Daarom roep ik iedereen die de kans heeft op zich te laten inenten. Voor zijn eigen gezondheid en voor anderen."

