VS handhaven inreisbeperkingen wegens coronavariant

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Verenigde Staten handhaven vooralsnog de inreisbeperkingen die zijn ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, aldus de perschef van het Witte Huis. De reden is de zorg over de Delta-variant van het coronavirus. Europese landen hadden juist aangedrongen op versoepelingen en hebben in juni de grenzen voor Amerikaanse reizigers onder voorwaarden heropend.

Buitenlanders die de VS willen binnenkomen, zijn niet welkom als ze in de voorafgaande twee weken in Groot-Brittannië, Ierland, de 26 Schengenlanden, Brazilië, China, India, Iran of Zuid-Afrika zijn geweest. Nederland is een van de Schengenlanden. De landgrenzen met Canada en Mexico blijven tot op zijn minst 21 augustus gesloten voor mensen die geen 'noodzakelijke reden' hebben de VS in te reizen.

Canada heeft ondertussen aangekondigd dat gevaccineerde Amerikanen vanaf 9 augustus de grens over kunnen, ook zonder noodzakelijke redenen. Dat wil zeggen dat ingeënte Amerikanen dan Canada kunnen bezoeken en er ook op vakantie kunnen gaan.

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, die door de coronacrisis in zwaar zijn getroffen, hebben maandenlang druk gelobbyd in Washington om de reisbeperkingen snel afgeschaft te krijgen. Ze wilden 's zomers graag weer massa's toeristen naar de VS vliegen, onder meer uit Europa en Latijns-Amerika. Die pogingen zijn tot dusver vergeefs.

