ECB hint bij rentebesluit op langdurigere steun voor economie

donderdag 22 juli 2021 , 14:28

Bron: Wikimedia/Epizentrum

FRANKFURT (ANP/RTR) - De Europese Centrale Bank (ECB) hint bij zijn nieuwe rentebesluit op een langdurigere steun voor de economie van de eurozone om het herstel uit de coronacrisis te stutten. De centrale bankiers benadrukken namelijk dat ze het oké vinden als de inflatie tijdelijk wat hoger uitkomt voordat ze hun steun gaan afbouwen.

Met het verhogen van de rente willen ze bijvoorbeeld pas beginnen als in de prognoses voor de inflatie blijkt dat die langdurig op ten minste 2 procent zou liggen. De inflatie is de afgelopen maanden al opgelopen tot rond dat niveau, maar tot nu toe lijken de centrale bankiers ervan overtuigd dat de toename van het prijspeil tijdelijk zal zijn en later weer wat zal inzakken.

De ECB pompt momenteel maandelijks nog miljarden in de economie van de eurozone. Het huidige coronasteunpakket, waarmee de ECB in totaal voor 1850 miljard euro aan obligaties en staatsleningen opkoopt, zal zeker tot en met maart lopen. De aanhoudende historisch lage rentetarieven betekenen onder meer dat banken gratis geld kunnen lenen bij de ECB. Daarnaast moeten ze blijven betalen om geld bij de centrale bank te stallen.

ECB-president Christine Lagarde kondigde onlangs al aan dat de beleidsvergadering voor dit rentebesluit "een belangrijke" zou worden. Begin deze maand is de ECB namelijk met een strategiewijziging gekomen. Daarbij is het inflatiedoel voor de eurozone veranderd van "dichtbij, maar lager dan 2 procent" naar "2 procent". Die opwaartse bijstelling leek de beleidsmakers van de ECB al wat meer ruimte te bieden om met de opgelopen inflatie om te gaan. Maar hoe de strategiewijziging in de praktijk in een rentebesluit zou uitpakken was nog afwachten.

Terug naar boven