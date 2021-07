Hongarije houdt referendum over LHBTI-wet uiterlijk begin 2022

donderdag 22 juli 2021 , 14:20

BOEDAPEST (ANP/RTR) - Hongarije zal eind dit jaar of begin volgend jaar een referendum houden over de omstreden LHBTI-wet, meldt de stafchef van premier Viktor Orbán. Die wet moet jongeren in het onderwijs en in de media afschermen van informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties.

Orbán kondigde de volksraadpleging woensdag aan na veel kritiek op de gang van zaken in Hongarije. De wet werd maand aangenomen door het parlement en geldt sinds 24 juni. De regering spreekt van een "kinderbeschermingswet", maar volgens critici is deze discriminerend. De Europese Commissie is vanwege de wetgeving een juridische procedure tegen Hongarije gestart.

Wanneer het referendum precies plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Dat zal volgens de huidige planning gebeuren voor de parlementsverkiezingen in het land. Hongaren kiezen begin april nieuwe volksvertegenwoordigers. De huidige premier Orbán is sinds 2010 aan de macht.

