ECB-baas Lagarde komt bij rentebesluit met nieuwe vooruitblik

Bron: The Council of the European Union

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) neemt donderdag weer een rentebesluit. Kenners rekenen nog niet op een bijstelling van de rente of de steunprogramma's van de centrale bank. Wel wordt uitgekeken naar de toelichting door ECB-president Christine Lagarde, die heeft aangegeven met een nieuwe vooruitblik op het monetaire beleid voor de komende tijd te komen.

De Française kondigde onlangs aan dat de beleidsvergadering voor dit rentebesluit "een belangrijke" zou worden. Begin deze maand is de ECB namelijk met een strategiewijziging gekomen. Daarbij is het inflatiedoel voor de eurozone veranderd van "dichtbij, maar lager dan 2 procent" naar "2 procent". Lagarde beloofde daarom dat de vergadering, die vooraf als weinig spannend werd gezien, "enkele interessante variaties en wijzigingen" zal voortbrengen.

Daarbij zullen ook de voorspellingen voor het beleid in de komende tijd worden bijgesteld. Volgens Lagarde moet de ECB laten zien dat de bank zijn beloftes zal nakomen. Het huidige coronasteunpakket, waarmee de ECB in totaal voor 1850 miljard euro aan obligaties en staatsleningen opkoopt, zal zeker tot en met maart lopen, verwachtte Lagarde. Daarna zou de steun "in een nieuwe vorm kunnen worden gegoten", aldus het centralebankhoofd.

Lagarde wilde nog niet speculeren over wanneer de coronasteun kan eindigen. Ze stelde vanwege de opkomst van de Delta-variant van het coronavirus slechts "voorzichtig optimistisch" te zijn over het herstel van de economie van de eurozone. "We moeten erg flexibel zijn en niet de verwachting scheppen dat we in de komende weken of maanden met de steun stoppen."

