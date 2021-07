Orban gaat omstreden 'homowet' in referendum voorleggen

woensdag 21 juli 2021 , 11:33

Bron: © European Union, 2018

BOEDAPEST (ANP/RTR) - De Hongaarse premier Viktor Orban gaat een omstreden wet die jongeren in het onderwijs en in de media moet afschermen van informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties in een referendum voorleggen. De conservatieve Orban wil hiermee tegengas geven aan de Europese Unie, die druk uitoefent om de wet te schrappen. In veel Europese instellingen wordt de wet gezien als discriminerend tegen onder anderen homo's.

Orban stelt dat de wet dat niet is en enkel kinderen en tieners wil beschermen tegen "seksuele propaganda". Hij zei dat de EU zijn boekje te buiten gaat door zich met de wetgeving in zijn land te bemoeien en dat de unie machtsmisbruik pleegt. De Europese Commissie dreigt met sancties zoals het korten op EU-subsidies.

Orban beschouwt de Europese bezwaren als links-liberale dwingelandij gericht tegen een democratisch gekozen conservatieve regering. Hij vreest de uitslag van een referendum niet. Het Hongaarse parlement van 199 zetels heeft de wet recent met een meerderheid van 157 parlementariërs aangenomen. Zijn conservatieve partij Fidesz werd in de laatste verkiezingen verreweg de grootste in het parlement dankzij de steun van bijna de helft van de kiezers. Hongarije gaat naar verwachting in de lente van 2022 weer naar de stembus.

