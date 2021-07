Europese Commissie: Nederland een van de minst corrupte landen van de EU

woensdag 21 juli 2021 , 10:45

Bron: Wikipedia/Mr. Documents Uploader

DEN HAAG (PDC) - Nederland wordt nog steeds gezien als een van de minst corrupte landen van de Europese Unie. Dat staat in het rapport over de Nederlandse rechtsstaat dat de Europese Commissie heeft gepresenteerd. De Nederlandse rechtsstaat wordt gekenmerkt door de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de inspanningen om de kwaliteit van de rechtsstaat verder te bevorderen.

In het rapport staat ook dat Nederland een sterke onafhankelijke media heeft en dat de moord op Peter R. de Vries het belang benadrukt van initatieven ter bescherming van journalisten. Volgens de Europese Commissie is er nog wel ruimte voor verbetering. Zo is de financiering van politieke partijen nog niet transparant genoeg en reageert de overheid traag of onvolledig wanneer journalisten informatie opvragen.

Dinsdag presenteerde de Europese Commissie de rechtsstaatrapporten van de 27 lidstaten. De focus lag hierbij op Hongarije en Polen, waar onder meer de onafhankelijkheid van rechters en de bestrijding van corruptie volgens de rapporten te wensen over laat.

Bron: Europese Commissie

Terug naar boven