Europese Commissie stelt Polen ultimatum in rechtsstaatruzie

dinsdag 20 juli 2021 , 16:12

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie stelt Polen een deadline in het conflict tussen Brussel en Warschau over de rechtsstaat. Als Polen niet binnen vier weken luistert naar het Europees Hof van Justitie, vraagt de commissie het hof om het land een dwangsom op te leggen.

De Europese Commissie wil dat Polen onder meer de invoering terugdraait van een tuchtcollege voor rechters. Daardoor kunnen zij niet langer onafhankelijk hun werk doen, beaamde ook het Europees Hof. Maar de hoogste Poolse rechter oordeelde vorige week, op verzoek van de regering, dat die zich niets van het hof in Luxemburg moet aantrekken.

Polen krijgt tot 16 augustus de tijd om alsnog de steven te wenden, heeft de commissie besloten. Zij heeft Polen een brief gestuurd met het verzoek om toe te zeggen dat "het meewerkt met de opdracht en het oordeel van het Europees Hof van Justitie", zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Věra Jourová. Om te beginnen met het tuchtcollege. Daarna moet Polen ook aan de slag met het terugdraaien van andere hervormingen die de rechterlijke macht volgens Brussel ondergraven.

"Europees recht gaat boven nationaal recht", onderstreepte Jourová dinsdag nog eens. "Hier is geen middenweg mogelijk." Doordat de Europese rechter over EU-regels het laatste woord heeft, worden die in heel de EU eender uitgelegd en toegepast. Als nationale rechters dat principe opzijschuiven, valt de unie stukje bij beetje uit elkaar, is de vrees in Brussel.

Zou het hof Polen een dwangsom opleggen maar weigert het land die te betalen, dan kan de commissie dat mogelijk aftrekken van de EU-subsidies voor Polen.

