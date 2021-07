EU, VS en VK spreken China aan op hacken overheden en bedrijven

maandag 19 juli 2021 , 15:12

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie, de Verenigde Staten en een aantal bondgenoten rekenen China de hack van duizenden overheidsinstanties en bedrijven via een lek in de e-mailsoftware van Microsoft aan. De hackers opereerden vanuit China, stellen de bondgenoten vast. China doet daar op zijn minst te weinig tegen en neemt zijn verantwoordelijkheid niet.

De aanvallen hebben "aanzienlijke schade aangericht" aan "overheidsinstellingen, politieke organisaties en sleutelindustrieën" in de EU en wereldwijd, klaagt EU-buitenlandchef Josep Borrell. De hackers zouden uit zijn geweest op spionage, de diefstal van bedrijfsgeheimen en losgeld.

De daders moeten worden gezocht in hackersgroepen Advanced Persistent Threat 40 en 31, stelt Borrell. Die werken voor of samen met de Chinese veiligheidsdiensten, klinkt het al langer. Microsoft zelf wees al spoedig na de onthulling van de aanvallen naar Chinese hackers.

De computerinbraken zijn "in strijd met de regels voor verantwoordelijk gedrag van landen", waarschuwt de EU. "We blijven de Chinese autoriteiten manen om zich aan deze regels te houden, kwaadaardige cyberactiviteiten niet toe te laten op hun grondgebied en alle passende maatregelen te nemen." China zou nu alles in het werk moeten stellen om de kwestie "in kaart te brengen, te onderzoeken en aan te pakken", stelt de unie.

De VS, die al jaren harder optreden tegen China dan de EU, stellen dat de hackers op de loonlijst van het Chinese ministerie voor Staatsveiligheid stonden. "Landen die zich verantwoordelijk gedragen herbergen niet welbewust cybercriminelen, laat staan dat ze hen ondersteunen of met hen samenwerken", zegt minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. China moet "erop rekenen dat het verantwoordelijk wordt gehouden als het geen eind maakt aan deze stelselmatige cybersabotage", dreigt zijn Britse collega Dominic Raab.

Behalve de EU, de VS en het Verenigd Koninkrijk houden ook Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Japan China verantwoordelijk. Ook de NAVO spreekt de regering in Peking aan op de cyberaanvallen. Dat is een novum.

De EU wil nog niet zeggen of zij broedt op sancties tegen China. Borrell kan de EU-landen voorstellen zogeheten cybersancties op te leggen, maar "daar gaan we nu niet op in". Alle lidstaten moeten met zulke sancties instemmen. De afgelopen tijd blokkeerde Hongarije strenger optreden tegen China over bijvoorbeeld diens omgang met Hongkong.

