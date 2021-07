Brussel over bespioneren Hongaarse pers: volstrekt onacceptabel

maandag 19 juli 2021 , 13:29

PRAAG/BRUSSEL (ANP) - Als Hongarije en andere landen inderdaad de telefoons van onder anderen journalisten hebben gehackt, dan is dat "volstrekt onacceptabel", zegt de Europese Commissie. "Dat gaat in tegen elke regel die we in de EU hebben voor de persvrijheid", waarschuwt voorzitter Ursula von der Leyen.

Hongarije zou een van de klanten zijn van het Israëlische NSO Group. Dat bedrijf helpt volgens onderzoeksjournalisten van tal van grote kranten met zijn Pegasus-software overheden om journalisten, activisten en andere politieke tegenstanders te bespioneren.

"Dat moet nog worden geverifieerd", tekent Von der Leyen aan. "Maar als dit het geval is, is dat compleet onaanvaardbaar. De persvrijheid is een van de kernwaarden van de Europese Unie."

De commissie stelt nog geen onderzoek in naar de kwestie. Het is in principe aan de Hongaarse toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens om na te gaan of die in het gedrang is gekomen. "Maar we volgen dit natuurlijk op de voet", zegt een commissiewoordvoerder.

