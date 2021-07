VS heroverwegen inreisbeperkingen voor niet-Amerikanen vanuit EU

vrijdag 16 juli 2021 , 0:43

Bron: Wikimedia Commons / Gage Skidmore

WASHINGTON (ANP/RTR) - President Joe Biden zei donderdag dat de VS momenteel overwegen of ze de huidige, uit maart 2020 stammende beperkingen kunnen opheffen die niet-Amerikaanse burgers verbieden om vanuit de EU naar de Verenigde Staten te reizen. Tijdens een ontmoeting in het Witte Huis had de Duitse bondskanselier Angela Merkel de kwestie aan de orde gesteld.

"Het is nu aan de gang", zei Biden over discussies binnen de betrokken overheidsinstellingen over het al dan niet opheffen van de inreisbeperkingen. Hij zei dat hij waarschijnlijk "in de komende dagen" uitsluitsel zou kunnen geven. "Ik wacht op een bericht van ons Covid-team over wanneer dat moet gebeuren."

Al in juni heeft de EU haar lidstaten officieel aanbevolen hun grenzen te heropenen voor Amerikaanse toeristen, na meer dan een jaar van strikte beperkingen. Inwoners van het Europese Schengengebied, evenals die van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, mogen echter nog steeds niet naar de VS reizen, tenzij ze een Amerikaans staatsburger zijn of 14 dagen voor aankomst doorbrengen in een land dat niet op de verbodslijst van het centrum voor ziektecontrole en preventie (CDC) staat.

