Brussel wijst Nederland terecht over rechten jonge verdachten

donderdag 15 juli 2021 , 15:01

© © Camilla van Kooten

BRUSSEL (ANP) - De Nederlandse wetgeving vertoont gaten als het gaat om het recht op juridische bijstand voor kinderen bij strafrechtelijke procedures en bij de uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel. De Europese Commissie vindt dat zorgelijk, schrijft ze in een brief aan de Nederlandse regering, en dringt erop aan de Europese regels correct in te voeren.

Het mankeert in de Nederlandse regelgeving vooral aan de garantie dat een minderjarige verdachte al kort nadat hij door de politie is opgepakt een ‘geschikte derde, volwassen persoon’ kan inschakelen als het tegen het belang van het kind is om zijn ouders te waarschuwen. Die derde persoon moet volgens de Europese richtlijnen van de situatie op de hoogte worden gebracht en zolang dat niet gebeurt mag de jonge verdachte niet van zijn vrijheid worden beroofd. Tijdens de hechtenis moet de minderjarige contact kunnen hebben met derde personen en met consulaire instanties, stelt de commissie.

Het dagelijks bestuur van de Europese Unie geeft Den Haag twee maanden de tijd om de zaak recht te zetten of op te helderen. Zo niet dan kan de commissie verdere stappen nemen die kunnen leiden tot een zaak bij het Europees Hof van Justitie. Nederland is niet de enige lidstaat die volgens Brussel de rechten van jonge verdachten onvoldoende in de nationale wet heeft opgenomen. Ook Oostenrijk, Italië, Portugal, Roemenië en Zweden hebben een brief over dezelfde hiaten ontvangen.

Terug naar boven