Hongarije voor Europese rechter om terugsturen asielzoekers

donderdag 15 juli 2021 , 13:10

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie daagt Hongarije voor de rechter voor het terugsturen van asielzoekers. Een nieuwe regel, die asielzoekers verplicht eerst naar een Hongaarse ambassade te gaan voor ze Hongarije binnen kunnen, is volgens de commissie strijdig met het Europees recht.

Migranten die in een EU-land aankomen hebben het recht er asiel aan te vragen. Ze kunnen pas worden teruggestuurd als die aanvraag is afgewezen. Maar Hongarije, dat al jaren alles in het werk stelt om immigratie tegen te gaan, stelt als voorwaarde voor een asielaanvraag dat de asielzoeker op een ambassade buiten de EU een speciaal toegangsbewijs heeft gekregen. Daarvoor moet een asielzoeker op de ambassade al aankondigen dat hij of zij in Hongarije asiel wil aanvragen.

De nieuwe regel is bedoeld om de import van het coronavirus tegen te gaan, stelt Hongarije. Maar daarin gaat de Europese Commissie niet mee. Zij laat het Europees Hof van Justitie nu over de kwestie oordelen.

