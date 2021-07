Strafprocedures Brussel tegen Hongarije en Polen om LHBTI-beleid

donderdag 15 juli 2021 , 12:36

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie begint twee strafprocedures tegen Hongarije en Polen over het omgaan van beide landen met homo's en transgenders. Als de regeringen in Boedapest en Warschau geen beterschap tonen, kan dat hen voor het Europees Hof van Justitie brengen. Dat kan boetes en dwangsommen opleggen.

De commissie stelt de geruchtmakende Hongaarse wet aan de kaak die moet tegengaan dat kinderen op school of door boeken en films in aanraking worden gebracht met homoseksualiteit, transgenders en geslachtsverandering. Onder meer Nederland reageerde woedend en de rel kleurde de wedstrijden van Hongarije op het EK voetbal.

Met de wet schendt Hongarije niet alleen de vrijheid van meningsuiting en van informatie. Het land zou ook inbreuk maken op de EU-regels voor beeld- en geluidsdiensten en die voor online winkelen, vindt de commissie.

Maar Hongarije zou al eerder over de schreef zijn gegaan, al voor de wet van kracht was. De commissie stelt Boedapest ook in gebreke voor een verplichte waarschuwing op een kinderboek over een lesbische Assepoester.

De commissie komt verder in actie tegen de "LHBTI-vrije zones" die op meerdere plaatsen in Polen zijn ingesteld.

Hongarije en Polen moeten binnen twee maanden opheldering verschaffen. Als die tekortschiet, kan de commissie uiteindelijk naar de Europese rechter stappen.

