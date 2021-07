Weer uitstel Pools oordeel over nationaal recht boven EU-recht

donderdag 15 juli 2021 , 10:35

Bron: European Commission

WARSCHAU (ANP) - De hoogste Poolse rechter oordeelt pas begin augustus of het Europees Hof van Justitie het laatste woord heeft in het land, of dat het Poolse recht zwaarder weegt dan het Europees recht. Daar zou eigenlijk dinsdag al uitspraak over worden gedaan, maar dat werd toen uitgesteld naar donderdag. Het hof meldt inmiddels op zijn website dat de rechters zich op 3 augustus weer over de kwestie buigen.

Het hof deed woensdag al uitspraak in een vergelijkbare zaak. Het oordeelde toen dat Polen een uitspraak van het Europees hof naast zich neer moest leggen omdat het botste met de Poolse grondwet. De uitspraak die begin augustus wordt verwacht, is algemener van aard. Dan moet het hof beslissen of het nationale recht voorrang heeft boven het Europese recht.

De zaak over de positie van het Europese hof ten opzichte van het nationale hof werd aangespannen door de nationalistische Poolse regering. Het proces wordt gezien als de grootste uitdaging voor de rechtsorde in de Europese Unie tot nu toe. De Poolse premier Mateusz Morawiecki zegt dat hij met de zaak botsingen tussen Poolse en Europese wetten wil voorkomen. De Europese Commissie vindt daarentegen dat Morawiecki "de fundamentele principes van EU-wetgeving" aanvecht.

