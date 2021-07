Constitutioneel Hof Polen: Europees Hof heeft niet het laatste woord

woensdag 14 juli 2021 , 18:15

Bron: Creative Commons Zero

WARSCHAU (ANP/RTR) - De hoogste Poolse rechter heeft opdracht gegeven een uitspraak van het Europees Hof van Justitie te negeren. Die gaat in tegen de Poolse grondwet, vindt het Constitutioneel Tribunaal. Dat oordeel kan grote gevolgen hebben voor de Europese rechtsorde, waarin het hof in Luxemburg in principe het laatste woord heeft.

Het conflict tussen het Europees Hof van Justitie en Polen draait om de invoering van een tuchtcollege voor Poolse rechters. Daardoor dreigen zij niet langer onafhankelijk hun werk te kunnen doen, vindt het Europees Hof. Het gaf daarom opdracht het college voorlopig niet aan het werk te zetten en doet daarover donderdag definitief uitspraak. Maar volgens het Constitutioneel Tribunaal gaat het Luxemburgse hof daar helemaal niet over.

De Poolse regering, die de rechterlijke macht met behulp van het tuchtcollege volgens tegenstanders naar haar hand probeert te zetten, had het Constitutioneel Tribunaal gevraagd zich over de kwestie te buigen. Het rechtscollege zou dinsdag ook een oordeel vellen over de fundamentele vraag of het EU-recht boven het Poolse recht staat, maar dat is uitgesteld tot donderdag.

Door het Europees Hof van Justitie het laatste woord te geven over EU-regels, is gewaarborgd dat die in de hele EU hetzelfde worden uitgelegd en toegepast. Als nationale rechters zichzelf boven het EU-hof plaatsen, valt de unie beetje bij beetje uit elkaar, vrezen critici. Tegenstanders van de Poolse regering waarschuwen dat het opzijschuiven van het Europees Hof tot het vertrek van het land uit de EU zal leiden.

