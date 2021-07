Kabinet: kijken wat EU-klimaatpakket voor Nederlanders betekent

woensdag 14 juli 2021 , 15:29

Bron: © Anton Bussemaker

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet gaat "heel goed kijken" wat de klimaatplannen van de Europese Commissie in de praktijk voor Nederlanders betekenen. Dat zegt staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat). "Daarbij letten we in het bijzonder op de haalbaarheid en betaalbaarheid van voorstellen."

Het kabinet komt in september met een uitgebreidere reactie op de plannen. Dan beginnen ook de onderhandelingen tussen de EU-lidstaten over de nadere uitwerking van de voorstellen.

"Nederland heeft zich altijd hard gemaakt in de EU voor 55 procent CO2-reductie in 2030", zegt Yeşilgöz. Omdat klimaatverandering zich niets aantrekt van landsgrenzen, is volgens haar Europese samenwerking nodig. "Iedereen moet een bijdrage leveren."

