ECB start project voor ontwikkeling digitale euro

woensdag 14 juli 2021 , 15:20

Bron: wikimedia/DXR

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De Europese Centrale Bank (ECB) zet een grote stap richting de ontwikkeling van een digitale euro. De centrale bank kondigde aan van start te gaan met een onderzoeksfase die tot twee jaar mag duren. Daarna wordt gekeken of het project wordt doorgezet.

De ECB praat al langer over de mogelijkheden voor een digitale munt. Die moet een stabiel alternatief vormen voor cryptomunten als bitcoin. Bovendien zou een digitale euro op termijn als alternatief voor contant geld kunnen gaan dienen. De ECB benadrukt echter dat het geen vervanging voor contanten zal worden.

In de onderzoeksfase gaat de ECB zich richten op zaken als hoe de munt veilig en toch makkelijk in gebruik kan zijn en hoe die gedistribueerd zal worden. Een e-euro moet voorzien in de behoefte van Europeanen en illegale activiteiten zoals witwassen helpen voorkomen, maar mag tegelijkertijd de stabiliteit van het financiële systeem en het monetaire beleid niet in gevaar brengen, geeft de ECB aan.

Veel centrale banken denken na over digitale munten of werken er al aan. China test een digitale yuan renminbi al in enkele steden en de Bank of England heeft een taskforce in het leven geroepen om de mogelijkheden voor een zogenoemde britcoin te bekijken. Ook de Federal Reserve in de Verenigde Staten en de Bank of Japan bekijken de mogelijkheden.

Als de digitale euro er komt, zal dat nog wel enkele jaren duren. De ECB zei eerder dat het een jaar of vijf duurt om zo'n munt te ontwikkelen. De digitale euro zou door burgers in een digitale portemonnee worden bewaard. Daarbij wordt gespeculeerd dat burgers daardoor ook een eigen rekening bij de ECB zouden krijgen. Om concurrentie met de banksector te voorkomen zou er een maximumbedrag moeten komen dat in de digitale portemonnee kan worden gehouden.

