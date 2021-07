Milieuorganisaties: Europa geeft het goede voorbeeld

woensdag 14 juli 2021 , 14:37

AMSTERDAM (ANP) - Milieuorganisaties reageren positief op de klimaatplannen van de Europese Commissie. "Europa laat zien welke kant het op moet. Nederland kan niet achterblijven en moet nu het klimaatdoel aanscherpen. Het is alle hens aan dek", melden Milieudefensie, Natuur & Milieu, Greenpeace en de Natuur en Milieufederaties in een gezamenlijke eerste reactie.

De organisaties noemen het "goed dat de Europese Commissie haar nek uitsteekt". Die heeft woensdag een groot pakket aan maatregelen gepresenteerd dat moet leiden tot 55 procent minder uitstoot aan broeikasgassen dan in 1990.

Nederland "moet volgen" en stappen zetten "die nodig zijn om in lijn te komen met het klimaatdoel van Parijs", reageren Milieudefensie en de andere organisaties. In het volgende regeerakkoord zouden zij het liefst geregeld zien dat de CO2-uitstoot in 2030 met 65 procent moet zijn verminderd.

In de Nederlandse Klimaatwet is een reductie van 49 procent opgenomen. Dat moet scherper, vinden de milieuorganisaties.

