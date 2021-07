EU-fonds moet pijn CO2-maatregelen voor burgers verlichten

woensdag 14 juli 2021 , 14:26

BRUSSEL (ANP) - Een nieuw Europees fonds zal worden opgericht om de pijn voor consumenten en kleine bedrijven te verzachten van de ingrijpende maatregelen die klimaatman Frans Timmermans van de Europese Commissie woensdag in Brussel heeft gepresenteerd. Het 'sociale klimaatactiefonds' wordt tussen 2025 en 2032 gevuld met 72,2 miljard via opbrengsten van de handel in CO2-uitstootrechten door bijvoorbeeld energiebedrijven en benzineproducenten. De lidstaten moeten het bedrag verdubbelen tot 144,4 miljard, stelt de Europese Commissie voor.

Het geld is bestemd om burger en kleine ondernemers te compenseren voor de gevolgen van de maatregelen, die naar verwachting tot duurdere benzine en hogere energierekeningen leiden. Het fonds kan worden aangesproken om huizen te renoveren en zo energie-efficiënt te maken. Ook is er geld om 'energie-armoede' te bestrijden bij burgers die hun rekening niet kunnen betalen. Het fonds kan eveneens dienen om de aankoop van een elektrische auto mogelijk te maken.

Met het enorme pakket wetsvoorstellen, Fit voor 55 genoemd, moet in 2030 een vermindering van 55 procent van de CO2-uitstoot in de EU worden behaald ten opzichte van 1990. De vergroening van de EU moet volgens de commissie zo "sociaal eerlijk mogelijk" gebeuren. Het dagelijks EU-bestuur is beducht voor grote maatschappelijke onrust en 'gele- hesjesprotesten'.

