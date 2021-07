Nederland scoort hoog op Europese lijst van bbp per inwoner

woensdag 14 juli 2021 , 0:01

DEN HAAG (ANP) - Het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner is in Nederland nog altijd relatief hoog binnen de Europese Unie. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een nieuwe Europese ranglijst.

Nederland staat, net als voorgaande jaren, op de vierde plek binnen de EU en hoger dan de omringende landen. De omvang van de Nederlandse economie per persoon ligt met bijna 46.000 euro ruim anderhalf keer hoger dan het gemiddelde voor het landenblok, zo komt naar voren uit CBS-data en gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Luxemburg kent al sinds 1995 het hoogste bbp per inwoner. Deze hoge positie dankt het land vooral aan zijn vele financiële instellingen. Ook werken in Luxemburg relatief veel personen die er niet wonen. De tweede plek wordt ingenomen door Ierland, gevolgd door Denemarken. Bulgarije heeft met nog geen 9000 euro het laagste bbp per inwoner in de EU.

Volgens het CBS gaat het om een van de vele indicatoren om de welvaart van een land te kunnen bepalen. De verschillen in bbp per inwoner tussen de EU-landen zijn in de loop der jaren kleiner geworden. Vooral in de Baltische landen van de unie is het bbp dichter naar het gemiddelde gegroeid. Ook Ierland heeft de afgelopen decennia een flinke inhaalslag gemaakt.

Een hoog bbp gaat vaak gepaard met een hoog inkomen. Toch is de ranglijst van het zogeheten beschikbaar inkomen per inwoner niet exact gelijk aan die van het bbp per inwoner. Daarover zijn tot nu toe alleen de cijfers tot en met 2019 beschikbaar. Van de 27 EU-landen neemt Nederland op die ranglijst de vijfde plek in.

