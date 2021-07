EU wil Libanese politiek straffen voor aangerichte puinhoop

maandag 12 juli 2021 , 20:03

Bron: Wikimedia / Ssolbergj / CC-BY-SA-3.0, GFDL

BRUSSEL (ANP) - De Libanese politici die verantwoordelijk zijn voor de ongekende economische en politieke crisis in hun land kunnen zich opmaken voor sancties van de Europese Unie. De EU gaat "onverwijld" strafmaatregelen voorbereiden, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell.

De EU wil de sancties nog voor het einde van de maand klaar hebben. Vervolgens kunnen ze worden ingezet tegen "de verantwoordelijken voor deze toestand", zei Borrell na overleg met de buitenlandministers van de unie. In de hoop dat de politieke elite eindelijk "hervormingen doorvoert, de bevolking beschermt en de ineenstorting van het land afwendt".

"Europeanen lijken drukker te zijn met de zoektocht naar een politieke oplossing voor het land dan de Libanese politici zelf", merkte Borrell op. "Dat is nogal merkwaardig."

De Libanese economie is tot stilstand gekomen, het land zit aan de grond en er is al bijna een jaar geen regering. De vorige trad af na de ontploffing in de haven van Beiroet, die een ravage aanrichtte in een belangrijk deel van de hoofdstad.

De EU zal de ene politieke groepering in het religieus, etnisch en politiek ernstig verdeelde Libanon niet benadelen boven de ander, sust Borrell bij voorbaat. Sjiieten, soennieten of christenen hoeven niet te vrezen dat de EU het op hen extra heeft gemunt. "De sancties zullen evenwichtig zijn. We bestraffen niet een bepaalde gemeenschap, we bestraffen gedrag."

