EU verlengt economische sancties tegen Rusland met halfjaar

maandag 12 juli 2021 , 16:27

Bron: WikiMedia/Meghas

BRUSSEL (ANP) - De economische sancties van de Europese Unie tegen Rusland blijven nog minstens een halfjaar langer van kracht. Rusland houdt zich nog altijd niet aan de afspraken die zijn gemaakt om de rust in Oekraïne terug te brengen, oordelen de EU-landen.

De strafmaatregelen gelden sinds 2014, toen Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim annexeerde en zich mengde in de strijd in Oost-Oekraïne. De EU koppelde de sancties later aan de afspraken die in Minsk zijn gemaakt om het conflict te bezweren. Rusland heeft toen bijvoorbeeld beloofd dat Oekraïne weer de controle over zijn eigen grenzen terugkrijgt, maar dat is niet gebeurd.

De sancties zouden eind deze maand aflopen, maar blijven nu minstens tot eind januari gelden. Russische banken en bedrijven kunnen minder gemakkelijk lenen en investeren en andere zaken doen in de EU. Verder is de handel in alles wat met defensie te maken heeft met Rusland verboden. Dat geldt ook voor goederen die voor onschuldige doeleinden, maar ook militair kunnen worden gebruikt. Ook de verkoop aan Rusland van gevoelige technologie voor energiebedrijven is aan banden gelegd.

Rusland sloeg destijds terug met een verbod op de import van bepaalde levensmiddelen uit westerse landen. Dat is ook steeds verlengd.

Naast de economische strafmaatregelen heeft de EU onder meer ook sancties opgelegd aan een aantal Russen die een aandeel hadden in de gewraakte inmenging in Oekraïne.

Terug naar boven